Serie A, l'Inter sta pensando a Lorenzo Insigne

Sky Sport lancia la bomba di calciomercato della giornata: l’Inter, in queste ore nell’occhio del ciclone per la cessione quasi ufficiale di Romelu Lukaku al Chelsea, starebbe pensando a Lorenzo Insigne. Un’operazione ai limiti della follia per la storia del calciatore e per le finanza nerazzurre, ma secondo Sky comunque possibile.

Il punto focale della questione sarebbero le difficoltà nelle trattative di rinnovo tra Lorenzo il Magnifico e il Napoli, con De Laurentiis che vorrebbe trattare al ribasso il contratto del numero 24 azzurro fresco vincitore di Euro 2020. La trattativa potrebbe partire già nei prossimi giorni.

OMNISPORT | 11-08-2021 22:51