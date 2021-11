Serie A, Lothar Matthaus: "Il derby di Milano? La favorita per lo scudetto è un'altra"

05-11-2021 15:31

L’ex centrocampista tedesco dell’Inter Lothar Matthaus, grande Pallone d’Oro nel 1990, ha parlato oggi al quotidiano torinese Tuttosport in merito al nostro campionato. Col derby tra Inter e Milan alle porte, però Matthaus non sembra considerare nessuna delle due come favorita per lo Scudetto:

“Il Milan è in testa alla classifica assieme al Napoli e ha 7 punti di vantaggio sull’Inter: sono tanti. Ma nel derby questi aspetti non contano. I nerazzurri sono attrezzati per vincere e arrivano al big match con il morale alto grazie all’importante vittoria in Champions contro lo Sheriff”.

“Per lo Scudetto spero si ripeta l’Inter. Ma, ancora più del Milan, vedo favorito il Napoli. La squadra di Spalletti è la più stabile e subisce pochi gol”.

