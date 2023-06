Serie A, Lotito dopo la Champions: “Non è più la Lazietta”

Il patron della Lazio intercettato dal Corriere dello Sport: “Sarri? So già cosa vuole, parliamo tanto ogni giorno, di investimenti. L'allenatore deve fare l'allenatore, al resto pensiamo noi”

05-06-2023 11:06

Il quotidiano sportivo Corriere dello Sport riporta alcuni pensieri del numero uno della Lazio Claudio Lotito. Il patron dei biancazzurri, dopo la conquista della seconda posizione in classifica, si sarebbe lasciato scappare alcune frasi.

“Solo chi all’inizio non ci considerava grida al miracolo e i meriti sono da dividere tra tutti”. Ecco successivamente l’argomento Sarri “So già cosa vuole, parliamo tanto ogni giorno, di investimenti. L’allenatore deve fare l’allenatore, al resto pensiamo noi”. Prosegue poi parlando dellastruttura e dimensione della società: “Sotto l’aspetto emotivo, sono il custode del sentimento popolare. Non è più la Lazietta, come usavano chiamarla una volta”.

Un commento anche per Tare, attualmente il direttore sportivo della Lazio: “Ci parlerò”. Partita aperta, a meno che il dirigente non decida per sé. Riguardo la Champions League: “Sarebbe opportuno andarci tre anni di fila”.