Serie A: l’Udinese riprende il Bologna, 2-2 fra Genoa e Sassuolo

Secondo pareggio consecutivo in campionato per l’Udinese che, dopo il 3-3 esterno con la Sampdoria, alla ripresa non va oltre l’1-1 contro il buon Bologna di Mihajlovic il quale, per come si era messa la partita, sicuramente ha qualcosa da recriminare.

I felsinei, infatti, non sono riusciti ad approfittare della superiorità numerica per l’espulsione comminata a Pereyra al 38’ del primo tempo visto che il gol del momentaneo vantaggio di Barrow è arrivato solo al 65’ della ripresa. La marcatura dell’ex atalantino non è servita però ad uscire coi tre punti dal Friuli dato che all’83’ Beto, dopo una mischia in area, ha trovato la rete del definitivo 1-1.

Anche Genoa e Sassuolo (entrambe reduci da una sconfitta nell’ultimo turno prima della sosta) si sono dovute accontentare del pari. Alla fulminea e illusoria doppietta di Scamacca (a segno al 17’ e al 21’), i padroni di casa hanno risposto prima con Destro (27’) e poi, dopo un lungo assalto durato tutto il secondo tempo, con Vasquez quasi a tempo scaduto. La classifica di tutte e due le compagini dunque resta fortemente deficitaria.

IL TABELLINO DI GENOA-SASSUOLO 2-2

Reti: Scamacca (17′ e 21′), Destro (27′), Vasquez (89′).

GENOA: Sirigu, Biraschi (dal 49′ Cambiaso), Vasquez, Criscito, Sabelli (dal 31′ Ekuban), Toure (dal 75′ Behrami), Badelj (dal 45′ Kallon), Rovella, Fares, Pandev (dal 75′ Caicedo), Destro

A disposizione: Marchetti, Sturaro, Portanova, Melegoni, Masiello, Ghiglione, Semper. All.: Ballardini.

SASSUOLO: Consigli; Rogerio, Ferrari, Chiriches, Toljan; Lopez (dal 93′ Goldaniga), Frattesi; Raspadori (dal 60′ Harroui), Berardi (dal 93′ Magnanelli), Djuricic (dal 73′ Kyriakopoulos), Scamacca (dal 73′ Defrel).

A disposizione: Satalino, Pegolo, Peluso, Muldur, Henrique. All.: Dionisi.

IL TABELLINO DI UDINESE-BOLOGNA 1-1

Reti: 65′ Barrow (B), 83′ Beto (U)

UDINESE: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen (70′ Pussetto), Pereyra, Walace, Makengo, Udogie (70′ Molina); Beto, Deulofeu (87′ Soppy).

A disposizione: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Samardzic, Forestieri, De Maio. All.: Gotti

BOLOGNA: Skorupski; Soumaoro, Binks (68′ Skov Olsen), Theate (68′ Medel); De Silvestri, Dominguez, Svanberg (56′ Kingsley, 72′ Vignato), Hickey; Soriano, Barrow, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Orsolini, Sansone, Mbaye, Santander, Van Hooijdonk, Corbo, Dijks. All.: Mihajlovic

