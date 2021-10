Serie A, Mancini presenta Inter-Juventus: "Gara aperta ad ogni risultato"

22-10-2021 20:56

Domenica alle 20.45 andrà in scena Inter-Juventus, partita valida per la nona giornata di Serie A TIM. Il Derby d’Italia è forse la partita più sentita di tutte da entrambe le tifoserie, spesso molto dura e combattuta e che, sicuramente, si lascerà dietro delle polemiche da una parte o dall’altra.

Ora che le polemiche non sono ancora arrivate però concentriamoci sul prepartita, e in particolare sulle parole del CT della Nazionale italiana Roberto Mancini, raggiunto dai microfoni di TuttoMercatoWeb a margine della settimane edizione del Premio Colalucci. Il Mancio ha parlato proprio della sfida tra l’Inter, sua ex squadra, e Juventus:

“Sarà una bella partita, non penso decisiva perché siamo all’inizio. La Juve insegue e deve cercare di vincere, l’Inter farà la sua gara, è aperta a qualsiasi risultato. I bianconeri si stanno riprendendo, hanno iniziato così così. Arrivati a questo punto è importante fare risultati”.

Il mancio poi si focalizza sulla sfida di centrocampo tra Nicolò Barella e Manuel Locatelli:

“Sono due giocatori bravi e giovani. Hanno in mano il loro futuro, avranno per anni nelle loro mani il futuro delle loro squadre e quello della Nazionale, è un piacere che giochino a questi livelli”.

Infine, un commento sulla propria esperienza. Mancini è stato allenatore dei nerazzurri in due periodi diversi, tra il 2004 e il 2008 e poi di nuovo tra il 2014 e il 2016.:

“Beh, Juve-Inter è sempre stata una partita importante in Italia, non solo quando allenavo io i nerazzurri, anche prima. Sono due squadre che hanno fatto la storia del calcio”.

