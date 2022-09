Serie A, Marcenaro e Banti non verranno fermati

13-09-2022 14:09

Marcenaro e Banti, rispettivamente arbitro e responsabile Var della partita dell’Allianz Stadium tra Juventus e Salernitana, non verranno neanche fermati per l’imbarazzante errore sul gol del 3-2 ddi Milik in pieno recupero.

L’AIA ha deciso, praticamente, di lavarsi le mani dall’accaduto, marchiandolo solo come un problema di mancanza di telecamere e non un errore generale del sistema. Una soluzione tipicamente italiana che non accontenta nessuno e non da risposte a nessuno.

Dunque, i due interessati non saranno fermati e continueranno ad arbitrare normalmente. Ricordiamo comunque che nella sesta giornata di Serie A sono tanti davvero tantissimi gli errori arbitrali, una categoria ormai chiusa e che difficilmente ammette errori anche palesi.

L’introduzione, a breve, del fuorigioco semi-automatico ci potrebbe salvare dal ripetersi di queste situazioni.