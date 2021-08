Serie A, Maurizio Sarri parte forte: tris della Lazio

Maurizio Sarri esordisce con una vittoria sulla panchina della Lazio. I biancocelesti si impongono per 3-1 al Castellani, in casa della matricola Empoli, in uno degli anticipi della prima giornata di Serie A: dopo la rete iniziale di Bandinelli, i capitolini ribaltano il risultato grazie a Milinkovic-Savic, Lazzari e Immobile, e poi addormentano il match nella ripresa.

LA GARA

Grande spettacolo nel primo tempo, nei primi minuti botta e risposta di fuoco: gli azzurri passano in vantaggio con Bandinelli in contropiede al 4′, i biancocelesti pareggiano subito al 6′ con un colpo di testa di Milinkovic-Savic su traversone di Felipe Anderson.

L’Empoli prova a fare la partita e crea occasioni con Mancuso e ancora Bandinelli, che colpisce il palo al 24′, ma al 31′ la squadra di Sarri trova il vantaggio: Milinkovic-Savic innesca Lazzari che con un tiro rasoterra all’angolino trova il 2-1. Il tris arriva al 41′ su rigore: ingenuità di Vicario su Acerbi, dal dischetto Immobile firma il 3-1 spiazzando il portiere azzurro.

Ripresa, la Lazio prova ad addormentare la partita, l’Empoli va a fiammate e al 55′ si avvicina alla rete con Bajrami, tiro respinto sulla linea da Felipe Luiz. La carica dei toscani si esaurisce presto e i capitolini hanno in pugno il match, e lo chiudono senza soffrire, se si esclude una traversa di Bajrami a tempo ormai scaduto. Tre punti importanti per Sarri, che coglie subito un successo dopo l’anno sabbatico e i tanti problemi incontrati sul mercato dai biancocelesti.

