Serie A, Milan: a gennaio attenzione agli assalti per Leao

26-11-2022 10:25

La situazione in casa Milan riguardante Rafel Leao è la peggiore che si potesse prevedere. Non solo il giocatore chiede una cifra molto alta per rinnovare, e non solo le trattative sono interrotte al momento, ma il portoghese sta anche giocando molto bene in Coppa del Mondo, trovando pure la rete da subentrato, e dunque il rischio per i rossoneri è che si scateni una vera e propria asta per il classe 2000, che col Milan ha un contratto in scadenza nel 2024.

La sua clausola rescissoria è di 150 milioni, ma in questo momento i rossoneri preferiscono avere a disposizione uno dei crack del calcio Mondiale. Come riporta il Corriere dello Sport, tuttavia, a gennaio i rossoneri dovranno difendersi dagli assalti di Chelsea, PSG e Manchester City.