Serie A, Milan-Cremonese: probabili formazioni

Così in campo le due squadre

03-05-2023 09:50

Il Milan per rimanere aggrappato alle battistrada per la Champions, la Cremonese per sperare ancora in una salvezza ora distante. Questi gli obiettivi di Milan e Cremonese, in programma alle 21 per la 33.ma di Serie A. Le probabili formazioni delle due compagini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: Tomori

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega, Tomori

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri; Galdames, Castagnetti, Meité; Pickel; Okereke, Dessers. All. Ballardini

Squalificati: Quagliata

Indisponibili: Benassi, Tsadjout