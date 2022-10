Serie A, Milan: Ibrahimovic compie 41 anni

03-10-2022 14:07

Il 3 ottobre 1983 nasceva, in un piccolo sobborgo della Svezia, un certo signore chiamato Zlatan Ibrahimovic. 41 anni dopo, il 3 ottobre 2022, Ibra è ancora un giocatore di pallone, protagonista con il Milan dopo aver fatto sfaceli in giro per l’Europa per più di 20 anni.

Attualmente fermo ai box in riabilitazione dopo l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio, il Milan ha voluto celebrare il compleanno di Zlatan con un post su Twitter:

“Non ne fanno più come lui. Trascorri un compleanno divino. In una parola, unico. Auguri Zlatan”. Questo il messaggio, per metà in inglese e per metà in italiano, che il Milan ha voluto dedicare alla punta svedese.