Serie A, Milan: infortunio al ginocchio per Saelemaekers

Continuano gli infortuni in casa Milan. Anche ieri sera, nel successo per 3-1 al Castellani contro l’Empoli, Stefano Pioli ha perso altri tre titolari per infortunio, ovvero Saelemaekers, Kjaer e Calabria.

Per quanto riguarda il belga, che ha subito una distorsione al ginocchio, sono stati svolti in mattinata gli esami che hanno evidenziato una lesione parziale al legamento collaterale mediale del ginocchio.

La società, assieme al ragazzo, hanno deciso di evitare l’intervento e di tentare la strada di una terapia conservativa. Con ogni probabilità, dunque, il 2022 del belga finisce qui.