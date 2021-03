Serie A, Milan: la vita di Brahim Diaz

Brahim Diaz si sta rivelando un ottima acquisto per il Milan fino a qui. Arrivato in estate in prestito secco dal Real Madrid, nonostante non sia un titolare fisso si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa, realizzando fin qui 4 gol e 3 assist in tutte le competizioni.

Intervistato dai canali ufficiali del club, e nello specifico da Milan Tv, il trequartista spagnolo ha raccontato qualcosa della sua vita extra campo, iniziando dalal sua infanzia:

“Sono cresciuto come tutti amando il calcio. Ho realizzato il mio sogno di giocare a livello professionistico, migliorando giorno dopo giorno. Sono un ragazzo umile e tranquillo. Da piccolo ero più dispettoso e disobbediente rispetto a oggi”.

Proseguendo, poi, ha rivelato qualcosa delle sue occupazioni nel tempo libero, dimostrando di avere un ottimo rapporto con il terzino Theo Hernandez:

“Leggo un libro ogni tanto. L’ultimo che ho letto si chiama “Il calcio al sole e all’ombra”. Leggere di calcio è ciò che mi motiva. Ho letto anche i libri degli allenatori. Ciò che preferisco di più fare nel tempo libero però è giocare alla Play Station. Gioco online con Theo Hernandez, che è molto più forte di me”.

OMNISPORT | 04-03-2021 17:11