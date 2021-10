Serie A, Milan-Torino: le probabili formazioni

26-10-2021 09:00

Partita importante per entrambe le formazioni, ma che ancora riserva numerosi dubbi per i due allenatori Stefano Pioli e Ivan Juric in vista delle rispettive scelte di formazioni. Il Milan ci arriva da capolista pari merito con il Napoli, anche se a Bologna i rossoneri hanno rischiato di buttare via una situazione di enorme vantaggio sia nel punteggio sia per la superiorità numerica; i granata si sono risollevati grazie alla meritata vittoria casalinga contro il Genoa.

Diverse le assenze tra le fila dei rossoneri che sicuramente dovranno fare a meno di Maignan, Florenzi, Messias, Rebic e Plizzari. Verso il forfait anche Brahim Diaz (ancora positivo al Covid) e Castillejo, in dubbio per un problema muscolare al flessore rimediato con il Bologna. Davanti Giroud è favorito su Ibrahimovic.

Juric riproporrà invece il classico 3-4-2-1: in attacco è ballottaggio serrato tra Belotti e Sanabria: il testa a testa tra i due si è rinnovato dopo la prova contro il Genoa, che ha visto il Gallo entrare bene a gara in corso dopo che il paraguaiano aveva inciso sul match con un gol e un assist.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Tourè; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Praet; Belotti. All. Juric

OMNISPORT