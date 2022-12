Serie A, Mourinho possibile CT del Portogallo: la Roma potrebbe dire sì

15-12-2022 18:09

Il Portogallo è una delle principale delusioni di questo Mondiale in Qatar. La sua eliminazione contro il Marocco è stata una colpo per tutto il paese, cosa che ha messo l’attuale CT Fernando Santos sulla graticola. Si parla molto di José Mourinho come possibile nuovo allenatore, ma non tutto sembra andare nel migliore dei modi.

Al momento lo Special One è infatti impegnato come allenatore della Roma. Per poter allenare i lusitani, infatti, Mou necessita del benestare dei capitolini, cosa che al momento non è ancora arrivato.

Non è una novità assoluta per il calcio italiano di avere un tecnico con il doppio ruolo, anche se le pressioni del nostro paese rendono quanto mai problematica questa prospettiva. Tutto dovrebbe essere deciso nel prossimo futuro.