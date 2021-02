Serie A, Napoli-Benevento: probabili formazioni

Seconda sfida diretta da allenatori per Rino Gattuso e Pippo Inzaghi: compagni nel Milan stellare di Ancelotti e nella Nazionale campione del mondo nel 2006, i due amici, già di fronte in Bologna-Milan del dicembre 2018, si affronteranno in un Napoli-Benevento molto delicato a livello di classifica.

Alle 18 di domenica al “Maradona” i sanniti cercheranno punti per avvicinare la salvezza, mentre gli azzurri sono in crisi nera avendo già perso sei volte in un inizio di 2021 da incubo che ha visto sfumare gli obiettivi Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Europa League e che ha visto allontanarsi il treno delle prime quattro in campionato.

Come se non bastasse per Gattuso è ancora lungo l’elenco degli indisponibili, in particolare in attacco dove però recupera Mertens, pronto almeno per la panchina.

Dall’altra parte Caldirola prende il posto dello squalificato Glik. Roberto Insigne parte dalla panchina con l’obiettivo di giocare almeno qualche minuto contro il fratello Lorenzo.

Napoli-Benevento, probabili formazioni.

Napoli (4-3-1-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, L. Insigne. All.: Gattuso.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All.: F. Inzaghi.

OMNISPORT | 27-02-2021 11:52