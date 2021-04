Serie A, Napoli-Lazio: le probabili formazioni

Big match al Diego Maradona di Napoli tra l’11 di Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi. In palio punti molto pesanti in chiave Champions League: partenopei momentaneamente quinti in classifica con 60 punti e capitolini sesti con 58 ma con una gara da recuperare (contro il Torino).

Rino Gattuso conferma il 4-2-3-1 contro la Lazio. Solito dubbio sull’out sinistro con Mario Rui favorito su Hysaj. Bakayoko rileva lo squalificato Demme davanti alla difesa. In attacco il tecnico azzurro ha deciso di schierare Dries Mertens nel ruolo di centravanti, con il tridente alle sue spalle formato da Lozano (in vantaggio su Politano), Zielinski e Insigne.

Simone Inzaghi, che non sarà in panchina a causa della positività al Covid-19, conferma il suo 3-5-2 contro il Napoli. Il tecnico biancoceleste ha già studiato la marcatura per il tridente offensivo degli azzurri: sarà Francesco Acerbi a doverne frenare lo slancio offensivo; in attacco se Immobile non dovesse farcela è pronto Caicedo.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso

Lazio (3-5-2) : Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: Simone Inzaghi (in panchina Farris).

OMNISPORT | 21-04-2021 10:47