Serie A, Napoli-Spezia: probabili formazioni

Nell’ultimo turno di campionato Gattuso ha ritrovato i tre punti che mancavano al Napoli da tre partite. Al Maradona sbarca lo Spezia, squadra in crisi di risultati.

Gattuso deve rinunciare ancora a Mertens e Osimhen potrebbe optare per Meret tra i pali, facendo rifiatare Ospina.Quella che scenderà in campo potrebbe essere la stessa formazione schierata contro il Cagliari: Ruiz in mediana con Bakayoko a rinforzo. Davanti ai due il trio composto da Lozano-Zielinski-Insigne a dare manforte a Petagna, centravanti in solitaria.

Tantissime assenze per lo Spezia, privo anche dello squalificato Chabot, Italiano deve fare a meno anche di Estevez squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Rui; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Maggiore, Agoume, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

OMNISPORT | 05-01-2021 16:12