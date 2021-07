Serie A: nel weekend via alle prime amichevoli

Messe in archivio le grandi emozioni che ci hanno regalato gli Europei 2020 con la splendida vittoria azzurra, è ora di tornare a parlare di Serie A.

In questi giorni sono partiti i ritiri delle 20 formazioni che comporranno il prossimo campionato e in questo weekend inizieranno anche la prime amichevoli ufficiali. La nuova Roma di Mourinho a dir la verità, è già scesa in campo ieri contro il Montecatini per il primo assaggio della nuova stagione. Fascia da capitano a Zaniolo che è andato in gol su rigore e tripletta per Mayoral.

Oggi invece sarà la volta dell’Atalanta che affronterà la prima amichevole stagionale a Zingonia, contro l’AlbinoGandino.

Ecco il programma del weekend:

Cagliari, 17 luglio: Cagliari – Real Vicenza

Manzano, 17 luglio: Udinese – Nd Bilje

Cornaredo, 17 Luglio: Inter – Lugano

Milanello, 17 luglio: Milan – Pro Sesto

Auronzo di Cadore, 17 luglio: Auronzo – Lazio

Primiero, 17 luglio: Hellas – Top 22 Calcio Veronese

Vipiteno, 17 luglio: Sassuolo – Bressanone

Zingonia, 16 luglio: Atalanta – AlbinoGandino

Zingonia, 18 luglio: Atalanta – Maccabi Bnei Raina

Castelfiorentino, 17 luglio: Castelfiorentino – Empoli

Neustift, 17 luglio: Stubai – Genoa

Prato allo Stelvio, 17 luglio: Spezia – Dorf Tirol

Pinzolo, 18 luglio: Bologna – Bagnolese

Cascia, 18 luglio: Salernitana – Foligno

Temù, 18 luglio: Sampdoria – Nuova Camunia

Trigoria, 18 luglio: Roma – Ternana

Santa Cristina, 18 Luglio: Obermais – Torino

