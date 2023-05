Serie A, non c’è feeling tra Pinamonti e Dionisi: il centravanti può salutare il Sassuolo

Il direttore generale del Sassuolo, come riportato da Tuttoemrcatoweb, ha aperto all’addio dell’attaccante: “Se poi arriveranno richieste importanti le valuteremo con il giocatore”

30-05-2023 15:57

L’attaccante Andrea Pinamonti, ex Inter, potrebbe non continuare con il Sassuolo. L’estate scorsa era arrivato in Emilia Romagna per 20 milioni e con l’obiettivo di sostituire Andrea Scamacca.

Ad oggi però non è scattato il feeling tra mister Dionisi ed il giocane centravanti e ieri il dg Carnevali, a margine di una premiazione tenuta al Museo del Calcio, ha esplicitamente aperto alla sua cessione: “Abbiamo fatto un acquisto importante puntando su di lui dopo l’addio di Scamacca. È giovane e italiano, quest’anno non ha fatto bene, per problemi di ambientamento e anche fisici”.

Prosegue poi Carnevali: “Sono convinto però che se rimarrà sarà un giocatore importante. Se poi arriveranno richieste importanti le valuteremo con il giocatore. Non posso parlare di cifre perché non sono arrivate richieste. Nel momento in cui arriverà faremo valutazioni” riporta Tuttomercatoweb.