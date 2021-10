Serie A, Osimhen: dichiarazione d'amore verso Napoli

L’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di BBC Sport Africa della sua avventura sotto il Vesuvio, dichiarando il proprio amore per la città e per i tifosi:

“Si fidano di me e sono stati al mio fianco durante l’inizio difficile della scorsa stagione. L’amore che provo è enorme: il club, la città, i tifosi e tutti coloro che sono legati al Napoli mi fanno volare. Gioco per un club incredibile con una grande storia calcistica. Devo solo concentrarmi e dare sempre il massimo. Sono contento di essere tra i calciatori africani più costosi della storia. Voglio davvero arrivare sempre più in alto con i colori del Napoli. Diventare un calciatore professionista era un sogno d’infanzia, non sapevo fosse successo questo trasferimento o qualcosa di così grande”.

OMNISPORT | 03-10-2021 16:37