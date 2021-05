Serie A: pari Atalanta fa esultare l'Inter. Beffa Napoli

Inter campione d’Italia: l’Atalanta pareggia a Reggio Emilia contro il Sassuolo e consegna lo scudetto alla squadra di Conte. Il Napoli viene raggiunto in extremis al Maradona dal Cagliari e spreca l’occasione di raggiungere al secondo posto i bergamaschi e il Milan.

Al Mapei Stadium l’Atalanta si ritrova in 10 al 25′ per l’espulsione di Gollini, che stende fuori dall’area Boga. La squadra di Gasperini riesce in ogni caso a passare in vantaggio con Gosens al 32′. Nella ripresa Berardi pareggia su calcio di rigore assegnato per fallo di Toloi su Traoré, poi la Dea sciupa un altro penalty con Muriel, che si fa ipnotizzare da Consigli.

Pareggio casalingo per il Napoli: la squadra di Gattuso si porta avanti con una rete di Osimhen al 13′, ma viene raggiunta nel finale di partita dal Cagliari, in gol al 94′ con Nandez.

Pari della Fiorentina a Bologna: alla tripletta di Palacio rispondono Bonaventura e Vlahovic (doppietta). I viola non sono ancora fuori pericolo.

I risultati del pomeriggio:

Bologna-Fiorentina 3-3

22′ rig. Vlahovic (F), 31′ Palacio (B), 64′ Bonaventura (F), 71′ Palacio (B), 74′ Vlahovic (F), 84′ Palacio.

Napoli-Cagliari 1-1

13′ Osimhen (N), 94′ Nandez (C)

Sassuolo-Atalanta 1-1

32′ Gosens (A), 52′ Berardi (S)

OMNISPORT | 02-05-2021 17:03