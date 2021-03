Serie A: Parma-Inter, le probabili formazioni

Occasione da non sprecare per l’Inter, che questa sera nel posticipo della 25esima giornata contro il Parma ha la possibilità di portarsi a +6 sul Milan secondo. La squadra di Conte scenderà al Tardini con la formazione tipo, nonostante le diffide di Bastoni, Barella, Brozovic e Lukaku siano un pericolo in vista della partita del weekend contro l’Atalanta.

Conte però non vuole fare calcoli, e cambierà poco rispetto alla gara con il Genoa: Hakimi ha scontato la squalifica e tornerà titolare a destra, mentre in avanti Sanchez potrebbe far rifiatare Lautaro Martinez.

Il Parma affamato di punti si affida alla coppia offensiva composta da Karamoh e Mihaila. Per i crociati pesano le assenze di Gervinho, Zirkzee e Cornelius. Attenzione a Pellé, che potrebbe entrare a partita in corso.

PARMA: Sepe; Busi, Osorio, Valenti, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Mihaila.

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.

OMNISPORT | 04-03-2021 08:53