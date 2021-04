Serie A: Parma-Milan, le formazioni ufficiali

Ultimissima chiamata per il Parma che deve assolutamente vincere per sperare ancora nella salvezza, l’avversario però è un Milan che ha bisogno di punti per blindare un posto nella prossima Champions League.

D’Aversa deve fare i conti con nove assenze e schiera il tridente composto da Man, Pellè e Gervinho. A centrocampo Kucka e Kurtic con Hernani. Conti e Pezzella sono i due terzini, Bani e Gagliolo davanti a Sepe.

Pioli rilancia Rebic tra i titolari nei tre dietro Ibrahimovic, Kalulu viene preferito a Dalot come terzino destro. Confermati al centro della difesa Tomori e Kjaer, ancora out Romagnoli.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-MILAN

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Kurtic, Hernani; Man, Pellè, Gervinho.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

OMNISPORT | 10-04-2021 17:07