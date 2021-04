Serie A, Parma-Milan: le probabili formazioni

Match interessante al Tardini tra due squadre con obiettivi completamente diversi. Da un lato, c’è il Parma che deve lottare con le unghie e con i denti per conquistare una salvezza difficile; dall’altro il Milan, che − dopo aver sognato per lungo tempo lo scudetto − deve coronare una stagione straordinaria ottenendo un posto per la prossima Champions League.

Tra le fila del Parma, D’Aversa dovrebbe fare a meno di Brunetta, Cyprien, Iacoponi, Inglese, Karamoh, Nicolussi Caviglia, Sprocati e Zirkzee. A centrocampo, Hernani sembra in vantaggio su Brugman, mentre in avanti, spazio ancora a Pellé con Man e Gervinho ai suoi lati.

Quanto al Milan, Pioli sarà costretto ancora a fare a meno di Calabria, Diaz, Mandzukic e Romagnoli. In dubbio Leao che ha iniziato ad allenarsi con il gruppo. In avanti, Saelemaekers e Rebic dovrebbero essere gli esterni; mentre Calhanoglu sarà il trequartista centrale con Ibrahimovic terminale offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Pellé, Gervinho. All. D’Aversa

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

OMNISPORT | 09-04-2021 09:45