Serie A, pazzesca rimonta del Monza sulla Fiorentina. Udinese in scioltezza

I brianzoli battono i viola 3-2, i friulani invece chiudono la pratica nel primo tempo.

23-04-2023 17:13

Nel pomeriggio di questa domenica si sono disputate due gare: Monza-Fiorentina e Udinese-Cremonese. Non sono mancate le sorprese, soprattutto nella sfida tra brianzoli e toscani terminata 3-2.

La Fiorentina infatti, nei primi minuti del match, sembrava aver indirizzato la partita con un 2-0 rapido grazie alle reti di Kuame (che ha esultato come Lukaku) e Saponara. Un autogol di Biraghi però ha cambiato tutto, la rete di Mota a fine primo tempo ha permesso ai padroni di casa di andare al riposo in parità. La sfida è stata decisa da un calcio di rigore realizzato da Pessina.

Brutto arresto della Fiorentina, che dopo 14 risultati utili consecutivi ha rimediato due ko di fila tra campionato e Conference League, anche se indolore nell’ultimo caso. I ragazzi di Italiano così restano lontani dalla zona Europa, Monza ormai salvo.

Tutto facile invece per l’Udinese, che ha archiviato la pratica Cremonese nel primo tempo con un netto 3-0: in gol Samardzic, Perez e Success. il risultato non è cambiato nella ripresa. Tornano a vincere i bianconeri, gli ospiti invece sempre più vicini alla retrocessione.