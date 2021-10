Serie A, le designazioni di Rocchi dopo il vortice delle polemiche

29-10-2021 15:48

Dopo una giornata a dir poco turbolenta, per via delle decisioni arbitrali che hanno innescato polemiche e la reazione più o meno scomposta di alcuni degli allenatori di primissima fascia della Serie A, come il tecnico atalantino Gian Piero Gasperini (tra i 4 allontanati dal campo), sono state rese note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A.

I big match della 11° giornata di serie A: gli arbitri

Il big match dell’undicesima tra Roma e Milan sarà diretto da Fabio Maresca. Il fischietto della sezione di Napoli sarà affiancato dagli assistenti Carbone e Lo Cicero, con Mazzoleni e De Meo al Var. A Marco Guida toccherà invece Atalanta-Lazio, anticipo di sabato alle ore 15: con lui gli assistenti Preti e Di Vuolo, mentre Aureliano e Bottegoni supporteranno i colleghi dal Var. Verona-Juve, in programma sempre sabato alle 18, è stata affidata a Marinelli con Margani e Scatragli come assistenti.

Tutte le altre designazioni

Considerata la delicatezza della situazione e l’aperta richiesta da alcuni, non ultimo Sinisa Mihajlovic del Bologna, di rendere più fluida la comunicazione con la classe arbitrale, l’attenzione sulle designazioni e la prossime mosse sia da parte del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, sia da parte dell’associazione è crescente.

Ecco tutte le designazioni dell’undicesima giornata:

Atalanta – Lazio (30 ottobre, ore 15), arbitro: Guida di Torre Annunziata (Preti-Di Vuolo)

Verona – Juventus (30 ottobre, ore 18) arbitro: Marinelli di Tivoli (Margani-Scatragli)

Torino – Sampdoria (30 ottobre, ore 20.45) arbitro: Fourneau di Roma (Peretti-Sechi)

Inter – Udinese (31 ottobre, ore 12.30) arbitro: Sacchi di Macerata (Vivenzi-Rocca)

Fiorentina – Spezia (31 ottobre, ore 15) arbitro: Giua di Olbia (Di Gioia-Capaldo)

Genoa – Venezia (31 ottobre, ore 15) arbitro: Mariani di Aprilia (Lombardo-Cecconi)

Sassuolo – Empoli (31 ottobre, ore 15) arbitro: Massimi di Termoli (Macaddino-Marchi)

Salernitana – Napoli (31 ottobre, ore 18) arbitro: Fabbri di Ravenna (Tegoni-Vecchi)

Roma – Milan (31 ottobre, ore 20.45) arbitro: Maresca di Napoli (Carbone-Lo Cicero)

Bologna – Cagliari (1 novembre, ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia (Galetto-Cipressa)

