Serie A, presidente Empoli: "Difficile trattenere Bajrami e Parisi"

21-01-2022 13:48

Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a Radio Marte del mercato dei toscani, e in particolare di due giocatori che sono richiesti da tante società di A. ovvero Bajrami e Parisi, entrambi nel mirino del Napoli. Queste le sue parole:

“Possono giocare in una squadra importante, farò fatica a giugno a trattenerli. Chi è titolare da 2-3 anni bisogna fargli trovare aspettative e motivazioni diverse. Normale che ci siano interessamenti. Però dobbiamo arrivare in fondo il più velocemente possibile, abbiamo un buon vantaggio su chi retrocede. Dobbiamo salvare la categoria un anno, poi nel caso faremo altri ragionamenti. Tutte le squadre hanno problemi, siamo in una situazione di passaggio. Poi le cose andranno verso la normalità, anche al botteghino magari. Ora bisogna stringere un po’ i denti […] Ho un rapporto splendido di amicizia con Luciano Spalletti ma professionalmente non voglio metterlo in difficoltà. A settembre ci siamo visti e abbiamo parlato anche di calcio. Lui è un professionista, non voglio metterlo in difficoltà. Il ragazzo a volte perde un po’ autostima nella gara e si intristisce ma ora sono 5-6 partite che si intristiscono gli altri. A volte ha delle perplessità nel saltare l’uomo, quando si è convitno poi ha cambiato marcia. Luperto? Ha personalità, i giovani che gli stanno accanto ne trovano vantaggio”.

