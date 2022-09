Serie A, primo punto per la Cremonese: pari con il Sassuolo

04-09-2022 14:27

Il primo match della domenica di Serie A regala il primo punto in questo campionato alla Cremonese. Finisce infatti sullo 0-0 la sfida delle 12:30 in casa con il Sassuolo valido per la quinta giornata.

Allo Zini parte bene il Sassuolo con Pinamonti pericoloso di testa, ma la Cremonese ci vuole provare e va vicino al gol con Zanimacchia. Al 34′ arriverebbe anche la rete con Dessers, ma viene annullata per fuorigioco dell’attaccante.

I neroverdi allora provano a spingere e sprecano il vantaggio con Lopez e Kyriakopoulos nella ripresa. Anche qui ci sarebbe un gol, quello di Pinamonti al 53′, annullato sempre per posizione di fuorigioco. Il Sassuolo ci prova ancora con Laurienté e Frattesi, ma Radu risponde bene.

Dopo cinque minuti di recupero la partita finisce sullo 0-0. Dunque, primo punto per la Cremonese di Massimiliano Alvini, il Sassuolo di Alessio Dionisi sale invece a quota 6.