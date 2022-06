Serie A, Rocchi: "Var? Errori superficiali, mi sono arrabbiato"

22-06-2022 22:47

A margine del seminario “Arbitrare al tempo del Var”, il designatore Rocchi ha fatto il punto: “Le pretese si sono alzate tanto: il fatto che abbiamo ridotto del 90% gli errori passa inosservato, ci si concentra sul 10% rimanente. I ragazzi stanno arbitrando in stile europeo, i nostri migliori arbitri devono tornare ad esserlo anche in Europa e nel mondo”.

Sugli errori, Rocchi non ha dubbi: “Ne abbiamo fatti più per mancanza di concentrazione o per superficialità e di questo mi sono arrabbiato. La colpa è mia, cercheremo di lavorare su questo aspetto”.