Serie A, Roma: pronta l'alternativa a Nicolò Zaniolo

22-01-2023 16:30

La Roma sta valutando la situazione legata al futuro di Nicolò Zaniolo, che sembra in procinto di lasciare il club se non ora, al massimo a giugno. I giallorossi lo valutano non meno di 35 milioni, e per questa cifra potrebbe sicuramente partire.

Come riporta Sky Sport, ci sarebbero già stati i primi contatti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza della Roma. Seguito anche dal Milan e dal Barcellona, il marocchino ha un ingaggio di 6,5 milioni di euro a stagione, cosa che rende la trattativa molto complicata fin dall’inizio.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE