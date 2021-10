Serie A, Roma: Tiago Pinto al lavoro per completare la squadra

Mentre assistiamo alla pausa per le nazionali, il General Manager della Roma Tiago Pinto continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. Come scrive Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista è quello di Zakaria. Il contratto del centrocampista con il Borussia Monchengladbach scadrà nel prossimo giugno e già a febbraio potrebbe firmare per la Roma.

Mazraoui è invece il nome nuovo per la fascia. In scadenza nel 2022, non sembra avere intenzione di rinnovare coi lanceri dell’Ajax. Per quel che riguarda le cessioni, possibile partenza di Reynolds per fare esperienza così come è probabile la cessione di uno tra Diawara e Villar con Bove che potrebbe andare in prestito in Serie A.

Anche l’attaccante spagnolo Borja Mayoral potrebbe lasciare la capitale, chiuso da Abraham.

