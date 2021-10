Serie A, Roma: tre big a caccia di rinnovo

Tempo di rinnovi in casa Roma. Dopo quello più atteso di Lorenzo Pellegrini, arrivato nei giorni scorsi, Tiago Pinto è al lavoro per definire i contratti di ben tre big della rosa giallorossa, ovvero Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo.

I primi due sono vice capitani della squadra e per tanto il loro rinnovo è molto più che fondamentale per l’economia capitolina e per la continuità tattica della squadra. La società, nonostante le scadenze siano nel 2024, vuole cautelarsi e aggiornare il prima possibile l’accordo per evitare brutte sorprese. Discorso diverso invece per Zaniolo, che ha già uno stipendio molto importante (oltre 2 milioni di euro netti) e sta ritrovando solo ora la forma migliore dopo praticamente due stagioni vissute ai box per la doppia rottura dei legamenti del ginocchio.

Tuttavia per la Roma Zaniolo rappresenta una risorsa non solo tecnica ma anche finanziaria, e dunque anche con lui i discorsi inizieranno a brevissimo.

OMNISPORT | 05-10-2021 15:11