Serie A, Sampdoria-Atalanta: le formazioni ufficiali

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Sampdoria-Atalanta, sfida della 24a giornata di Serie A che andrà in scena allo Stadio Marassi alle ore 12:30. Dalla stagione 2017/18 in avanti la Sampdoria ha battuto quattro volte l’Atalanta (1N, 2P): contro nessuna squadra i bergamaschi hanno subito più sconfitte nel periodo.

Ranieri sorprende nelle scelte di formazione: Candreva, Quagliarella e Keita vanno in panchina; al loro posto Damsgaard a destra e Verre a supporto di La Gumina. Nell’Atalanta Gollini in panchina, al suo posto Sportiello. Malinovskyi-Pasalic alle spalle dell’uomo più in forma del momento, il colombiano Luis Muriel.

Ecco le scelte di Claudio Ranieri e di Gian Piero Gasperini:

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; La Gumina.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel

OMNISPORT | 28-02-2021 11:53