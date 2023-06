Serie A 2022-2023, Sassuolo-Fiorentina: le probabili formazioni

Dionisi recupera a centrocampo Frattesi, ma probabilmente non partirà titolare. Cabral in vantaggio su Jovic per i toscani

02-06-2023 08:55

La Fiorentina anticipa il suo ultimo incontro di campionato a questa sera alle 20:30, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, in vista della finale di Conference League di mercoledì contro ilo West Ham. In casa emiliana, recupera Frattesi, ma comincerà in panchina. Ruan favorito su Ferrari, Pinamonti su Defrel. In porta chance per Pegolo o Russo. I viola dovrebbero dare vita a un po’ di turn over: possibilità dunque per Terzic, Castrovilli, Barak e Cabral, favorito su Jovic.

Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Zortea, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi.

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Castrovilli; Sottil, Barak, Saponara; Cabral. All. Italiano.