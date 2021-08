Serie A, Sassuolo-Sampdoria: i convocati di D'Aversa

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Dionisi. Da ricordare come il Sassuolo sia rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro la Sampdoria in Serie A (3V, 1N). I neroverdi non hanno mai registrato cinque match contro i blucerchiati senza sconfitta nel torneo.

Ecco i 20 convocati di Roberto D’Aversa:

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre.

Attaccanti: Quagliarella.

OMNISPORT | 28-08-2021 17:08