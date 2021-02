Serie A, Sassuolo-Spezia: probabili formazioni

Gli emiliani devono risollevarsi dopo la brutta prestazione col Cagliari, mentre la squadra ligure ha bisogno di punti per evitare la zona retrocessione.

Qualche problema per De Zerbi: saranno infatti out Bourabia e Romagna infortunati, e Maxime Lopez squalificato. In forte dubbio anche Berardi, che sta recuperando dopo i problemi muscolari, sarà rivalutato a poche ore dalle convocazioni ufficiali. Unica certezza Caputo che guiderà l’attacco neroverde.

Sta forse peggio lo Spezia di Italiano che deve rinunciare a Piccoli, Mattiello, Ferrer, Marchizza e Terzi con gli ultimi due che proveranno a strappare una convocazione. Nzola tiene tutti sulle spine, si preferirà non rischiare, non ci sarà. A questa lunga lista di infortunati si aggiungono Pobega e Saponara, che sono squalificati.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traore, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Maggiore, Agoume, Estevez; Gyasi, Galabinov, Farias. All. Italiano

OMNISPORT | 05-02-2021 09:21