Serie A, Simeone dopo il riscatto: “Darò tutto per difendere Napoli”

L’attaccante argentino commenta sui propri social la permanenza a Napoli: “Oggi sono ufficialmente uno di voi, uno in più di questa famiglia. Darò tutto per difendere questa maglia, darò tutto per difendere questa squadra”

16-06-2023 15:40

Fonte: Getty Images