Serie A, Spezia-Torino: le probabili formazioni

Spezia e Torino si giocano una buona fetta di permanenza in A. Le due squadre sono pronte a scendere in campo in occasione del penultimo turno di campionato. Si gioca alle 15:00 di sabato 15 maggio nella cornice del Picco. Sfida delicata tra due formazioni non ancora salve. Entrambe le squadre sono appaiate in classifica a 35 punti: una vittoria vorrebbe dire salvezza aritmetica, ma potrebbe bastare anche un pareggio nel caso in cui il Benevento non riuscisse a battere il Crotone.

Tra i padroni di casa, mister Italiano ritrova Ricci che rientra dalla squalifica. Mattiello out per un fastidio muscolare mentre Ismajli è favorito su Terzi.

Anche tra le fila granata c’è un rientro dopo lo stop forzato della squalifica: si tratta del difensore Nkoulou. Murru, Milinkovic-Savic e Izzo sono tra gli indisponibili della squadra di Nicola. Mandragora ad oggi, sembra avanti nelle scelte del mister rispetto a Baselli.

PROBABILI FORMAZIONI

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Estevez, Leo Sena, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Verde. All. Italiano

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza. All.Nicola

OMNISPORT | 14-05-2021 09:34