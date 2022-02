Serie A, squalificati 11 giocatori

15-02-2022 17:13

Il giudice sportivo Gerardo Mastandrea ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la 25esima giornata di Serie A: 11 i giocatori squalificati, tra questi Marcelo Brozovic, che salterà la prossima partita di campionato contro il Sassuolo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FERRARI Gianmarco (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

OKEREKE Chidozie David (Venezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMIAN ADOU Kelvin (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

BUSIO Gianluca Cristiano (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DA SILVA Danilo Luiz (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANCINI Gianluca (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MEDEL SOTO Gary Alexis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SVANBERG Mattias Olof (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

