Serie A, Torino-Benevento: le probabili formazioni

Chiusura di campionato in tono minore per Torino e Benevento che si affrontano in una partita priva di interessi di classifica.

I granata hanno infatti conquistato una sofferta salvezza grazie allo 0-0 nel recupero contro la Lazio, condannando alla retrocessione con una giornata d’anticipo proprio il Benevento, protagonista di un inatteso crollo di rendimento nel girone di ritorno.

Le due squadre, divise da quattro punti, puntano quindi solo a concludere il campionato con un parziale sorriso, prima di voltare pagina.

Nicola manda in campo i titolari, mentre Inzaghi è pronto a regalare il debutto in A al secondo portiere Manfredini e a dare spazio ai giovani Pastina e Di Serio.

Torino-Benevento, le probabili formazioni.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All.: D. Nicola.

Benevento (4-3-2-1): Manfredini; Letizia, Glik, Tuia, Pastina; Dabo, Viola, Hetemaj; Di Serio, Insigne; Lapadula. All.: F. Inzaghi.

OMNISPORT | 22-05-2021 11:00