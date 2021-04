Serie A, Torino-Napoli: l'attenzione di Davide Nicola

Prima della sfida contro il Napoli di domani, Davide Nicola, tecnico granata, ha partecipato alla classica conferenza stampa di rito, definendo il Napoli come “il peggio avversario possibile” da affrontare in questo momento. L’ultimo successo del Torino contro il Napoli in Serie A risale al marzo 2015 (1-0 firmato Kamil Glik): da allora sette vittorie partenopee e quattro pareggi.

Queste le parole di Nicola:

“Direi sì, dobbiamo scendere dal cavallo e andare a combattere. Ed è un piacere se mi paragonate a Gattuso: la grinta e la voglia di non mollare mai ci accomunano. Ci sono più partite nella stessa partita, può cambiare tutto. Certe squadre non vanno solo attaccate ma anche contenute, fa parte del gioco. Dobbiamo fare il nostro gioco e rispettare l’avversario, dovremo avere tanto equilibrio”.

Il Torino in questo campionato è stato spesso vittima di rimonte incredibili, all’ultimo secondo, imprevedibili. Questo è dato forse da un fattore mentale o dalla semplice sfortuna, tant’è che Nicola risponde:

“Rigiro la domanda: quanto è importante dimostrare di reagire? I ragazzi stanno dimostrando carattere, gli eventi non devono caratterizzare il nostro umore. Vogliamo combattere fino alla fine, ci può stare che inizialmente si prenda gol. Creare i presupposti e crederci diventa determinante”. L’ultima sfida tra Napoli e Torino in casa dei granata è terminata 0-0 (ottobre 2019) – i piemontesi potrebbe restare imbattuti per almeno due gare interne di fila contro il Napoli nel massimo campionato per la prima volta dal 2008 (cinque in quel caso, 2V, 3N).

OMNISPORT | 25-04-2021 18:36