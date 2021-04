Serie A, Torino-Napoli: le probabili formazioni

La 33a giornata di Serie A continua con Torino-Napoli, impegnate nella sfida delle 18.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Da una parte la necessità dei granata di mister Nicola, di conquistare punti per allontanare sempre di più la zona retrocessione, dall’altra la voglia degli azzurri di agganciare il treno Champions League e continuare la propria volata per raggiungere un posto nelle prime quattro della classifica.

La notizia migliore in casa granata riguarda Sirigu, guarito dal Covid e nuovamente a disposizione di Nicola. A difendere i pali della porta ci sarà nuovamente lui. In attacco, dopo l’avvicendamento del turno infrasettimanale, dovrebbe tornare dal primo minuto Sanabria, con Zaza destinato alla panchina. Al suo fianco l’inamovibile Belotti.

Gattuso dovrà fare la conta degli squalificati in vista del match dello Stadio Olimpico: non ci sarà Manolas, è pronto Rrhamani (più dell’ex Maksimovic). Demme ha scontato il suo turno, torna a disposizione ed è favorito su Fabian Ruiz per affiancare Bakayoko in mezzo al campo. In attacco dovrebbe tornare dal primo minuto Osimhen, con Mertens pronto a subentrare a gara in corso.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Murru; Sanabria, Belotti. All. Nicola

OMNISPORT | 26-04-2021 12:32