Serie A, tra Fiorentina e Juventus finisce pari: Kouamé risponde a Milik

03-09-2022 17:01

Si è chiuso in parità il primo anticipo della quinta giornata di Serie A. L’attesissima sfida del Franchi fra Fiorentina e Juventus è infatti terminata sull’1-1. Un punto a testa e terzo pareggio in questo campionato per entrambe le squadre.

Il vantaggio della Juventus è arrivato subito al 9′ con Milik, in gol per la seconda gara di fila. Il polacco ha corretto in rete un tiro di Kostic su cross di Cuadrado. Sempre nel primo tempo, al 29′, il pari della Fiorentina con la ripartenza da angolo avversario. Assist di Sottil con Kouamé bravo a trovare il gol.

Sul finale di frazione Perin è riuscito a parare un rigore a Jovic, concesso per braccio largo di Paredes. Nel secondo tempo meno occasioni da una parte e dall’altra. Un tiro di Barak murato da Danilo e la conclusione nel finale di Amrabat. Poi dopo quattro minuti di recupero il triplice fischio dell’arbitro.

Con questo punto la Juventus di Massimiliano Allegri sale così a quota 9 punti dopo cinque partite, mentre la Fiorentina di Vincenzo Italiano arriva a 6.