Serie A, Udinese-Atalanta: probabili formazioni

Mercoledì 20 gennaio alle 15 alla ‘Dacia Arena’ di Udine si giocherà il recupero della decima giornata di Serie A tra Udinese e Atalanta, che non erano scese in campo lo scorso 6 dicembre causa maltempo.

Bianconeri in crisi e reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite che hanno avvicinato la zona retrocessione, mentre la Dea cerca il riscatto dopo lo 0-0 contro il Genoa: con un successo la squadra di Gasperini volerebbe al terzo posto.

Gotti schiera la formazione tipo, con Lasagna confermato come riferimento offensivo, mentre tra gli ospiti possibile qualche novità in vista della gara contro il Milan: Romero e Djimsiti sono diffidati. Ancora panchina per l’ex Muriel.

Udinese-Atalanta, le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra, Lasagna. All.: Gotti.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; D. Zapata. All.: Gasperini.

OMNISPORT | 19-01-2021 17:53