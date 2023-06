Serie A 2022-2023, Udinese-Juventus: le probabili formazioni

Parecchie assenze nelle due squadre: friulani con il duo Thauvin – Nestorovski davanti. Assenti Vlahovic, Bremer e Fagioli tra i bianconeri torinesi

04-06-2023 09:33

Alle 21 in campo per l’ultima di campionato Udinese e Juventus. Tanti assenti nelle due squadre. Sottil deve rinunciare a Bijol, Zeegelaar, Becao e Masina. In difesa giocano Abankwah, Perez e Guessand. Duo d’attacco composto da Thauvin – Nestorovski. Massimiliano Allegri deve fare a meno di Vlahovic, Bremer, Fagioli e Pogba. In avanti Di Maria con Milik e Chiesa. Dietro gioca Daniele Rugani.

Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Abankwah, Perez, Guessand; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Thauvin; Nestorovski. All. Sottil.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. All. Allegri.