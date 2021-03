Serie A, Udinese-Lazio: le probabili formazioni

Domenica pomeriggio alle 15:00 andrà in scena Udinese-Lazio, partita valida per la 28° giornata di Serie A Tim. L’Udinese ha vinto nel match d’andata contro la Lazio: è dalla stagione 2004/05 che non riesce a battere i biancocelesti due volte all’interno dello stesso campionato di Serie A.

Dopo l’eliminazione in Champions, i biancocelesti vogliono assolutamente una reazione in campionato, soprattutto per cercare di nuovo la qualificazione alla massima competizione europea per club. L’Udinese viene da un periodo abbastanza positivo, è 10° in classifica con 33 punti e vuole arrivare a lottare per le posizioni che contano, continuando un processo di crescita iniziato proprio con l’arrivo di Gotti.

Nell’Udinese prevista una sola novità, il rientro in difesa di Bonifazi per Becao o De Maio. Deulofeu continua a lavorare a parte. Per la Lazio Inzaghi deve verificare le condizioni di Fares. Lazzari, solo lussazione al mignolo della mano sinistra, a Udine ci sarà.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, De Maio, Nuytinck; N. Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger; Pereyra; Llorente. Allenatore: Gotti.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, S. Radu; Lazzari, S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi.

OMNISPORT | 20-03-2021 11:52