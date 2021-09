Serie A, Udinese-Napoli: le probabili formazioni

A chiudere la 4ª giornata di Serie A sarà il posticipo in programma alle 20.45 alla Dacia Arena tra Udinese e Napoli. Gli azzurri, a punteggio pieno, vincendo stasera balzerebbe da soli in vetta alla classifica.

Anche i friulani di Luca Gotti sono imbattuti fin qui: dopo il pareggio interno alla prima contro la Juve (2-2), infatti, sono arrivate le vittorie contro Venezia (3-0) e Spezia (1-0).

Gotti ripropone il 3-5-2 che lo ha portato a fare bene nelle primissime partite di campionato. Da non sottovalutare anche la freschezza dei giocatori friulani, che non hanno avuto impegni europei nel mezzo della settimana. I due riferimenti offensivi dell’Udinese saranno Pussetto e Deulofeu, che proveranno a insidiare la difesa partenopea con la loro velocità.

Luciano Spalletti conferma i soliti 11 visti nelle ultime uscite stagionali. 4-3-3 con Osimhen come unico riferimento centrale. Politano e Insigne agiranno come ali per provare la giocata e mettere in condizioni Osimhen per segnare.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir, Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen, Pussetto, Deulofeu

Indisponibili: Udogie, Nestorovski

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Ruiz, Anguissa, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne

Indisponibili: Meret, Demme, Lobotka

Squalificati: –

OMNISPORT | 20-09-2021 09:53