Serie A, Udinese-Sampdoria: i convocati di Luca Gotti

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha appena diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Sampdoria alla Dacia Arena di domani alle ore 15:00, valida per la 37ima giornata di Serie A Tim. L’ultimo pareggio in Serie A tra Udinese e Sampdoria risale al maggio 2017 (1-1); da allora, cinque successi blucerchiati e due bianconeri.

Ecco le scelte di Gotti:

Musso, Gasparini, Scuffet, Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Stryger Larsen, Becao, Zeegelaar, Makengo, De Paul, Walace, Battistella, Micin, Pereyra, Palumbo, Okaka, Llorente, Forestieri, Basha.

OMNISPORT | 15-05-2021 18:44