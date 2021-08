Serie A, Udinese-Venezia: le probabili formazioni

La seconda giornata di campionato di Serie A Tim aprirà le danze con Udinese – Venezia, in programma oggi pomeriggio alle ore 18:30. Dopo il pareggio conquistato all’ultimo squillo, la squadra di Gotti punta a migliorarsi contro il neo-promosso Venezia di Paolo Zanetti che dopo il ko di Napoli all’esordio, non starà sicuramente lì a guardare.

Gotti ripropone il 3-5-2 con ormai titolarissimo Deulofeu e il centravanti esperto Stefano Okaka. L’altra punta Pussetto si accomoda in panchina, ma con un occhio sempre al campo, visto che Okaka difficilmente correrà per 90 minuti. I quinti di centrocampo per questa partita saranno Molina e Udogie.

Paolo Zanetti conferma il suo 4-3-3. Il trio d’attacco sarà molto probabilmente costituito da Sigurdsson, Johnsen e Forte. Attenzione però a Di Mariano che compete per un posto sulla fascia. È ancora incerto il nome che potrebbe sostituire. Ormai diventato insostituibile il mediano Peretz.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2) : Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Okaka

Venezia (4-3-3) : Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Peretz, Heymans; Sigurdsson, Forte, Johnsen

OMNISPORT | 27-08-2021 09:33