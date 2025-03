Udinese-Verona 0-1 pagelle: Duda punizione magistrale da tre punti. Lucca ancora nei guai

Top e flop: Duda realizza un favoloso gol su punizione ed è il migliore, bene Suslov e Mosquera. Delusione Lucca con forti tensioni nel finale

In una stagione quasi perfetta per l’Udinese arriva lo scherzetto che non ti aspetti: al 72′ è una punizione – con pennellata di Duda da oltre 25 metri – a zittire la Dacia Arena ed a portare il Verona in vantaggio. Basta poi l’1-0 per i veneti per vincere e confermare un trend clamoroso: la squadra di Zanetti, quando sblocca il risultato, ha centrato 6 vittorie su 6 dopo essere andata in vantaggio ed aver sbloccato la gara. Non brilla, invece, la squadra di Runjaic che domina in lungo e in largo ma non si rende mai realmente pericolosa. Nel finale di gara, inoltre, si segnala un rissa scatenata da Lucca per provocazioni all’avversario Coppola; poco dopo, il tecnico dei bianconeri – come contro il Lecce – decide di punirlo e sostituirlo per Davis.

L’Udinese resta a 40 punti e mantiene il 10° posto in classifica; il Verona, invece, salta al 14° posto a quota 29 punti in Serie A.

Udinese-Verona, la chiave tattica

Cambia tutto l’Udinese che passa dal 3-5-2 al 4-4-2. Rispetto al pareggio di lunedì contro la Lazio, mancano anche Ekkelenkamp e Ehizibue (subentrati nel 2T). Tra i pali c’è sempre Okoye con Kristensen, Bijol, Solet e Zemura. Atta è schierato come laterale destro di centrocampo, mentre Payero è sulla sinistra; al centro agiscono Lovric e Karlstrom. In avanti, Runjaic deve fare a meno di Thauvin e sceglie Sanchez in avanti a far coppia con Lucca.

Nel Verona, in campo con il 3-4-1-2, torna titolare Mosquera dopo il gol segnato al Bologna, seppur inutile ai fini del risultato finale. Con lui in attacco c’è sempre Sarr mentre Bernede parte dalla panchina. Suslov agirà alle spalle dei due con il supporto del duo di centrocampo formato da Duda e Niasse. Sugli esterni spazio ancora a Tchatchoua e Bradaric mentre in difesa c’è Ghilardi al posto dello squalificato Valentini con Coppola e Dawidowicz. In porta Montipò.

Nel secondo tempo l’Udinese cambia ancora e passa al 4-2-3-1 per aumentare la densità offensiva sulla trequarti. Mentre i bianconeri cercano il palleggio e la costruzione di gioco dal basso, il Verona si mantiene compatto dietro e cerca le ripartenze in contropiede. Nei minuti finali l’Hellas Verona si difende – in fase di non possesso – con il 4-3-2-1 con Kastanos e Suslov alle spalle di Sarr.

Udinese-Verona, curiosità: dal 2012 mai così bene i bianconeri

Nonostante la sconfitta odierna, resta una stagione d’oro per Runjaic. Infatti, era dal 2012 che l’Udinese non aveva già conquistato 40 punti a 10 giornate dalla fine: in quella stagione i bianconeri erano in corsa per il quarto posto in Champions.

I top e flop dell’Udinese

Solet 7. In difesa è un macigno: in soli 60′ di gioco completa il maggior numero di contrasti (56) nella partita.

In difesa è un macigno: in soli 60′ di gioco completa il maggior numero di contrasti (56) nella partita. Ehizibue 6.5. Entra ad inizio secondo tempo, gioca sulla fascia destra e scuote la squadra in fase offensiva.

Entra ad inizio secondo tempo, gioca sulla fascia destra e scuote la squadra in fase offensiva. Lucca 5. Lotta fisicamente con la difesa avversaria, è braccato da Coppola e Ghilardi. Non riesce a sfruttare la sua altezza per impattare il pallone sui traversoni. Al 79′ è autore di una piccola rissa scatenata con Coppola, battibecchi provocatori sedati prontamente dall’arbitro. Poco dopo è bocciato – ancora – da Runjaic che lo sostituisce con Davis.

I top e flop del Verona

Duda 7.5. Al 71′ è autore di un gol spettacolare: con una punizione dalla distanza (da oltre 25 metri), calcia di destro e mette a segno la rete del vantaggio. Prima rete stagionale, l’ultima segnata risaliva all’agosto 2023 nel match contro la Roma.

Al 71′ è autore di un gol spettacolare: con una punizione dalla distanza (da oltre 25 metri), calcia di destro e mette a segno la rete del vantaggio. Prima rete stagionale, l’ultima segnata risaliva all’agosto 2023 nel match contro la Roma. Suslov 6. Agisce alle spalle di Sarr e Mosquera. Abile sulla trequarti nel far girare il pallone, non brilla nelle giocate individuali o in passaggi decisivi in profondità.

Agisce alle spalle di Sarr e Mosquera. Abile sulla trequarti nel far girare il pallone, non brilla nelle giocate individuali o in passaggi decisivi in profondità. Mosquera 6. Al 59′ va vicino al gol non riuscendo però ad indirizzare la palla verso la porta avversaria, su assist di Tchatchoua dalla parte opposta. Esce al 70′.

Al 59′ va vicino al gol non riuscendo però ad indirizzare la palla verso la porta avversaria, su assist di Tchatchoua dalla parte opposta. Esce al 70′. Niasse 6. Si accende nel secondo tempo, dopo la rete del vantaggio: punta gli avversari e protegge il pallone in area nella lotta con i difensori avversari.

